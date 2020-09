Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft EVG haben sich im Zuge der Corona-Krise auf Eckpunkte eines Tarifvertrages verständigt.

Kern ist eine Lohnerhöhung ab 2022 in Höhe der Inflationsrate, wie beide Seiten mitteilten. Das Plus soll zwischen 0,5 und 1,5 Prozent liegen. Für untere Lohngruppen ist bei einer Inflationsrate von unter einem Prozent noch eine Einmalzahlung vorgesehen. Betriebsbedingte Kündigungen werden ausgeschlossen. Der neue Tarifvertrag soll bis Februar 2023 laufen.



Die Gewerkschaft EVG betonte, man habe zwar in zahlreichen Punkten Übereinstimmung erzielt. Wesentliche Fragen seien aber noch offen.