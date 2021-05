Die Bundeswehr soll nach einem Eckpunktepapier aus dem Verteidigungsministerium schneller auf eskalierende Konflikte reagieren können.

In dem Papier heißt es, die Faktoren Zeit und Geschwindigkeit gewönnen derzeit enorm an Bedeutung. Sogenannte "Kräfte der ersten Stunde" müssten insbesondere an den Nato-Außengrenzen schnell eingesetzt werden können.



Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und Generalinspekteur Zorn betonen indes, es gehe nicht um eine große Bundeswehr-Reform. Auch zusätzliches Personal sei für die Vorschläge nicht nötig. Dem Papier zufolge soll ist auch angedacht, in der nächsten Legislaturperiode das Ministerium selbst zu verschlanken und auf seine Kernaufgaben zu reduzieren.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.