Deutschland soll nach einem Entwurf von Umweltministerin Schulze und Finanzminister Scholz bis 2045 klimaneutral werden.

Die beiden SPD-Politiker legten in Berlin Eckpunkte für ein neues Klimaschutzgesetz vor und reagieren damit auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus der vergangenen Woche. Die Eckpunkte müssen mit der Union abgestimmt werden. Schulze sagte dazu, es gebe eine Einigkeit in der Regierung. Der Entwurf stehe für mehr Generationengerechtigkeit und Planungssicherheit für die Wirtschaft. Scholz kündigte an, den Gesetzentwurf kommende Woche im Kabinett zu präsentieren. Nach seinen Angaben sollen die Emissionen von Treibhausgasen bis 2030 bereits um 65 Prozent statt wie bisher geplant um 55 Prozent reduziert werden.



Das Bundesverfassungsgericht hatte den Gesetzgeber verpflichtet, die Ziele für die Zeit nach 2030 näher zu regeln. Zur Begründung hieß es, die Freiheitsrechte junger Generationen würden durch das Fehlen entsprechender Pläne verletzt. Klimaneutralität bedeutet, dass nur noch so viele Treibhausgase ausgestoßen werden, wie auch gebunden werden können.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.