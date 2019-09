Wien ist in einem Ranking des britischen Wirtschaftsmagazins "Economist" erneut als lebenswerteste Stadt der Welt ausgezeichnet worden.

Die österreichische Hauptstadt liege damit wie im Vorjahr vor der australischen Metropole Melbourne, teilte die Redaktion mit. Das Magazin verglich 140 Metropolen unter anderem in den Bereichen Sicherheit, Infrastruktur, Kulturangeboten, Gesundheitsversorgung und Umwelt. Erstmals wurden in diesem Jahr auch die Folgen des Klimawandels in die Bewertungen mit aufgenommen. Insgesamt befinden sich acht europäische Städte unter den 20 lebenswertesten Metropolen der Welt.

Paris rutscht ab

Besonders in Sachen Stabilität, Gesundheitsversorgung, Bildung und Infrastruktur erreichte die Stadt Wien mit ihren 1,8 Millionen Einwohnern die höchste Bewertung. Nach Melbourne folgen in der Tabelle Sydney, Osaka und Calgary. Paris rutschte in diesem Jahr nach den teils gewaltsamen Protesten der "Gelbwesten"-Bewegung um sechs Plätze ab: Die französische Hauptstadt kam nur noch auf Rang 25



Städte, in denen sich die Lebensqualität in den vergangenen fünf Jahren besonders stark verbessert hat, sind laut "Economist" Moskau, Belgrad, Hanoi und Kiew.