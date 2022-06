Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft

Die National Road 16, die durch Mali führt. (AFP/AMAURY HAUCHARD / AFP)

In einer Erklärung nach einem Treffen in Ghanas Hauptstadt Accra hieß es, die Strafmaßnahmen könnten beendet werden, wenn die Junta den Übergang zu einer Zivilregierung beschleunige. Beim kommenden Ecowas-Gipfel im Juli soll erneut über das Thema beraten werden. In Mali hatte im Mai des vergangenen Jahres das Militär die Übergangsregierung entmachtet. Ursprünglich hatte die Armee erklärt, sie wolle das Land fünf Jahre führen.

Nach Verhängung der Sanktionen der Ecowas verkürzte die Junta diese Periode bereits auf zwei Jahre. Die Wirtschaftsgemeinschaft fordert, dass das Militär in maximal 16 Monaten seine Macht abgibt.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.