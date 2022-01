Gegen Mali wurden Sanktionen verhängt. (AFP/AMAURY HAUCHARD / AFP)

Nach einer Sondersitzung in der ghanaischen Hauptstadt Accra teilte das Länderbündnis mit, es würden alle Lieferungen und Finanztransaktionen von und nach Mali gesperrt - es sei denn, sie seien lebensnotwendig. Außerdem würden die Grenzen nach Mali geschlossen und alle Botschafter abgezogen.

Die Staats- und Regierungschefs der Ecowas-Staaten hatten zuvor ihren Protest gegen die Pläne der malischen Militärführung formuliert, demokratische Wahlen erst in vier Jahren durchzuführen. Ursprünglich waren sie für den kommenden Monat geplant.

Die Militärregierung von Mali begründet ihren Schritt mit einer wachsenden Instabilität im Land durch islamistische Kämpfer. Sie will zudem erst eine neue Verfassung für das Land erlassen. Das Militär in Mali hatte sich vor zwei Jahren an die Macht geputscht.

