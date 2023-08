Nach Militärputsch im Niger

Ecowas-Treffen in Nigeria zum Putsch im Niger (dpa-news/Gbemiga Olamikan)

Die Staatengemeinschaft halte sich alle Optionen offen. Es habe aber Priorität, die verfassungsmäßige Ordnung mit friedlichen Mitteln wiederherzustellen, erklärte Touray. Auch der nigerianische Präsident Tinubu warb erneut für eine friedliche Lösung des Konflikts im Niger. Die Anwendung von Gewalt sei das letzte Mittel.

Putschisten drohen mit Ermordung des abgesetzten Präsidenten Bazoum

Wie die Nachrichtenagentur AP mit Verweis auf Diplomaten westlicher Staaten berichtet, drohen die Putschisten offenbar mit der Ermordung des abgesetzten Präsidenten, sollten Nachbarstaaten militärisch im Niger eingreifen.

Am 26. Juli hatte Nigers Präsidialgarde unter General Tiani den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum in seiner Residenz festgesetzt, weil dieser Beobachtern zufolge Tiani an der Spitze der Eliteeinheit auswechseln wollte. Nach ersten Spekulationen über einen internen Machtkampf schlossen sich auch die anderen Zweige der Streitkräfte dem Putsch an und lösten alle verfassungsmäßigen Institutionen auf. Tiani übernahm die Macht.

