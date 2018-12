Wikileaks-Gründer Assange ist mit einer Klage vor einem Gericht in Ecuador gescheitert.

Der 47-Jährige wollte erreichen, dass sich die Umstände seiner Unterbringung in der Botschaft von Ecuador in London verbessern. Die Nachrichtenagentur AFP meldet, das Berufungsgericht habe aber keine Verstöße gegen Assanges Rechte erkennen können. AFP beruft sich auf den Anwalt und zitiert diesen mit den Worten: "Wir haben verloren".



Assange hält sich seit 2012 in der Botschaft auf, zunächst, um einer Auslieferung nach Schweden wegen Vergewaltigungsvorwürfen zu entgehen, inzwischen wegen eines britischen Haftbefehls aufgrund von Verstößen gegen Auflagen der Justiz. Die ecuadorianische Regierung sieht seinen Aufenthalt zumehmend kritisch. Unter anderem durfte er zuletzt monatelang keinen Besuch empfangen und auch nicht telefonieren und das Internet nutzen.