Der ecuadorianische Präsident Lasso hat im Kampf gegen die Kriminalität in dem südamerikanischen Land den Ausnahmezustand verhängt.

In den Straßen Ecuadors gebe es nur einen Feind, nämlich den Drogenhandel, sagte Lasso in einer Fernsehansprache. Mit zunehmendem Drogenhandel steige auch die Zahl von Verbrechen wie Mord und Diebstahl. Mehr als 70 Prozent der gewaltsamen Todesfälle, zu denen es aktuell in der Provinz Guayas - der einwohnerreichsten des Landes - komme, stünden im Zusammenhang mit dem Drogenhandel, erklärte Lasso.



Der Ausnahmezustand soll zunächst für 60 Tage gelten. Er sieht unter anderem vor, dass in besonders betroffenen Provinzen neben der Polizei auch das Militär auf den Straßen für Sicherheit sorgen soll.

