Bei neuen regierungskritischen Protesten in Ecuador ist es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.

Eine Kundgebung unter Führung der Konföderation Indigener Völker wurde nach Berichten örtlicher Medien in der Umgebung des Parlaments in Quito von Sicherheitskräften mit Tränengas beschossen. Es soll mehrere Verletzte gegeben haben. Bei den anhaltenden Demonstrationen in Ecuador sind bereits mindestens vier Menschen getötet worden. Die Proteste richten sich dagegen, dass die Regierung Erdöl in indigenen Gebieten fördern lässt und dass sie zuletzt staatliche Subventionen für Treibstoff gekürzt hatte. Staatschef Moreno rief zum Dialog auf.