In Ecuador ist die indigene Politikerin Llori zur neuen Parlamentspräsidentin gewählt worden.

Wie die Zeitung "La Hora" berichtete, erhielt sie 71 von 137 Stimmen. Es ist das erste Mal in der Geschichte Ecuadors, dass eine indigene Politikerin solch ein hohes Staatsamt bekleidet. In ihrer Rede vor dem Parlament in der Hauptstadt Quito warb Llori für soziale Versöhnung. Sie werde sich für einen alternativen Weg einsetzen, der die Vielfalt der Gesellschaft, die Teilhabe der Bürger und den Schutz der Natur beachte, erklärte die neue Parlamentspräsidentin von Ecuador.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.