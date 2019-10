In Ecuador hat die Konföderation der indigenen Völker trotz der verhängten Ausgangssperre weitere Proteste angekündigt.

In einer auf Twitter veröffentlichten Mitteilung forderte CONAIE Sicherheitsgarantien für die Anführer der Bewegung, da ein echter Dialog sonst nicht möglich sei. Man werde weiter demonstrieren, bis man diese Zusagen bekomme. Gleichzeitig stelle die Organisation klar, dass sie versuche, eine Lösung mit der Regierung zu finden.



In der Hauptstadt Quito war zuvor bei erneuten Protesten das Gebäude des Rechnungshofs verwüstet worden. Außerdem drangen Demonstranten in die Redaktionsräume mehrerer Medien ein. Die Polizei setzte Tränengas ein.



Präsident Moreno hatte gestern zum Dialog aufgerufen. Auslöser der Unruhen war die Streichung der Spritpreis-Subventionen gewesen.