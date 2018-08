Die Regierung von Ecuador hat die Öffnung eines humanitären Korridors für Flüchtlinge aus Venezuela angekündigt.

Sie sollen mit Bussen zur Grenze nach Peru gebracht werden, wurde in Quito mitgeteilt. Viele Venezolaner versuchen, Ecuador zu Fuß zu durchqueren, um weiter nach Peru, Bolivien, Chile oder Argentinien zu reisen.



Nach Angaben der UNO haben 2,3 Millionen Venezolaner ihr Land verlassen; sie fliehen vor der schweren Wirtschafts- und Versorgungskrise.



Die Länder in der Region sind mit der wohl größten Flüchtlingskrise in der Geschichte Lateinamerikas zunehmend überfordert und wollen ihre Maßnahmen nun verstärkt koordinieren.