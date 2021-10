Nach den Kämpfen in einer Haftanstalt in Ecuador mit mehr als 100 Toten entsendet die Regierung tausende Polizisten und Soldaten in die Gefängnisse des Landes.

Das Innenministerium erklärte in der Hauptstadt Quito, rund 3.600 Sicherheitskräfte sollten für Sicherheit sorgen. Am Dienstag hatten sich in einer Haftanstalt in der Stadt Guayaquil im Süden des Landes rivalisierende Banden bekämpft. Dabei wurden 118 Häftlinge getötet und dutzende weitere verletzt.



In den meist völlig überfüllten ecuadorianischen Gefängnissen kommt es immer wieder zu Ausschreitungen zwischen Mitgliedern von Banden, die mit mexikanischen Drogenkartellen in Verbindung stehen.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.