In Ecuador hat Präsident Moreno das umstrittene Treibstoff-Dekret zurückgezogen.

Er unterzeichnete in der Hauptstadt Quito eine entsprechende Verfügung. Moreno sagte, damit würden die Treibstoffpreise von Mitternacht an wieder auf das frühere Maß zurückgeführt. Der Präsident hatte den Schritt gestern nach Verhandlungen mit Anführern der ecuadorianischen Ureinwohner angekündigt, die im Gegenzug ein Ende der tagelangen gewaltsamen Proteste zusagten.



Mit dem Dekret waren auf Druck des Internationalen Währungsfonds staatliche Subventionen für Kraftstoffe gestrichen worden. Dies hatte zu einem starken Anstieg der Preise und in der Folge zu den Protesten mit Toten und Verletzten geführt. Gegen die hohen Preise hatten zunächst die Kraftfahrer aufbegehrt. In der Folge gingen auch Studenten und die indigene Bevölkerung auf die Straße.