In Ecuador hat Präsident Moreno angesichts der Proteste gegen seine Regierung den Ausnahmezustand verhängt.

Er wolle die Sicherheit der Bürger gewährleisten, sagte Moreno in der Hauptstadt Quito. Der Ausnahmezustand gilt zunächst für 60 Tage. Ungeachtet der Ankündigung kam es zu Krawallen. Demonstranten warfen Steine und Brandsätze, die Polizei setzte Tränengas ein. Mehr als 270 Menschen wurden festgenommen.



In Ecuador hat die Regierung am Dienstag die Subventionen für Benzin und Diesel gestrichen. Seitdem sind die Kraftstoffpreise drastisch gestiegen. Lastwagenfahrer blockierten aus Protest viele Fernstraßen.