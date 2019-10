In Ecuador gehen die regierungskritischen Proteste gegen

Landesweit legte nach Angaben von Korrespondenten ein Generalstreik das öffentliche Leben lahm. Auf den Straßen war kaum Verkehr zu sehen, die Geschäfte blieben geschlossen, an den Schulen fiel der Unterricht aus. Der Ausstand verlief demnach überwiegend friedlich; vereinzelt kam es allerdings zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Proteste gab es in der Hauptstadt Quito sowie in zahlreichen weiteren Städten.