In Ecuador gehen die regierungskritischen Proteste gegen

Wie das Energieministerium mitteilte, wurden mehrere Erdölförderanlagen von Demonstranten besetzt. Die wichtigste Pipeline des Landes sei vorübergehend außer Betrieb. Landesweit legte gestern ein Generalstreik das öffentliche Leben lahm. Auf den Straßen war kaum Verkehr zu sehen, die Geschäfte blieben geschlossen, an den Schulen fiel der Unterricht aus. Vereinzelt kam es nach Korrespondentenberichten zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Proteste gab es in der Hauptstadt Quito sowie in zahlreichen weiteren Städten.