In Ecuador wird heute ein neues Staatsoberhaupt gewählt.

Als Favorit gilt der 35-jährige Sozialist Arauz. Ex-Präsident Correa wollte an seiner Seite als Vizepräsident kandidieren. Er wurde aber nicht zugelassen, weil er wegen Korruption verurteilt ist. Correa lebt zurzeit in Belgien.



Insgesamt bewerben sich 15 Männer und eine Frau um das höchste Staatsamt. Eine Entscheidung wird erst im zweiten Wahlgang erwartet. Die rund 13 Millionen Stimmberechtigten wählen auch ein neues Parlament. In Ecuador besteht Wahlpflicht.



Der scheidende Präsident Moreno hinterlässt das Land in einer Wirtschaftskrise, die durch Corona noch verschärft wurde.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.