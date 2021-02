In Ecuador hat der sozialistische Kandidat Arauz die erste Runde der Präsidentschaftswahlen gewonnen.

Er kommt laut offizieller Hochrechnung auf etwa 31,5 Prozent der Stimmen. Der zweite Platz ist zwischen dem indigenen Aktivisten Pérez und dem konservativen Politiker Lasso hart umkämpft. Beide liegen bei etwa 20 Prozent. Einer von ihnen wird am am 11. April gegen Arauz in der Stichwahl antreten. Der amtierende Präsident Moreno war nicht mehr angetreten. Ecuador steckt in einer Wirtschaftskrise, die durch die Corona-Pandemie zusätzlich verschärft wurde.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.