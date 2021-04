In Ecuador wird heute in einer Stichwahl ein neuer Präsident gewählt.

Zur Wahl stehen der linksgerichtete Politiker Arauz, der in der ersten Wahlrunde im Februar in Führung lag, sowie sein konservativer Gegenkandidat Lasso. Nach jüngsten Umfragen könnte es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben. Der amtierende Präsident Moreno tritt nicht wieder an. Ecuador leidet unter einer Wirtschaftskrise mit hoher Arbeitslosigkeit und schrumpfender Wirtschaft.



Auch im Nachbarstaat Peru finden Präsidentschaftswahlen statt. Unter den zahlreichen Bewerbern gibt es keinen klaren Favoriten, so dass mit einer Stichwahl im Juni gerechnet wird.

