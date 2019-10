In der ecuadorianischen Hauptstadt Quito demonstrieren tausende Menschen.

Einige bewaffnete Demonstranten drangen in die Nationalversammlung ein, bevor die Polizei sie zurückdrängte. Vor allem Angehörige indigener Völker beteiligten sich an den Protesten, um gegen die erhöhten Benzinpreise und die Erdölförderung in ihren Gebieten zu demonstrieren.



Ecuador wird seit Tagen von heftigen Protesten erschüttert. Die Demonstranten wehren sich auch gegen ein Sparpaket der Regierung, das die seit Jahrzehnten geltenden Subventionen auf Gas, Benzin und Diesel abschaffen will. Im ganzen Land wurden dadurch soziale Unruhen ausgelöst. Präsident Moreno rief den Ausnahmezustand aus und ließ den Regierungssitz aus der Hauptstadt Quito nach Guayaquil verlegen.