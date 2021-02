In Ecuador sind bei Ausschreitungen in mehreren Gefängnissen mindestens 79 Häftlinge ums Leben gekommen.

Mehrere Insassen sowie Polizisten wurden verletzt. Wie die Regierung in Quito mitteilte, gab es in vier Haftanstalten Kämpfe rivalisierender Banden um die Vormachtstellung im Drogenhandel. Wärter sollen für die Häftlinge Schusswaffen eingeschmuggelt haben. Zudem habe es einen Ausbruchsversuch gegeben.



Die Gefängnisse in Ecuador sind völlig überfüllt, und die Haftbedingungen gelten als unmenschlich. Es kommt dort immer wieder zu Gewalt und Revolten mit Todesopfern.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.