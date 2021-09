Nach den schweren Ausschreitungen in einer Haftanstalt in Ecuador mit mehr als einhundert Toten hat Präsident Lasso einen Ausnahmezustand in den Gefängnissen des Landes ausgerufen.

Der Staatschef kündigte an, mit einem Sicherheitskomitee über die Lage zu beraten. In einem Gefängnis in der Hafenstadt Guayaquil hatten sich schwer bewaffnete Mitglieder rivalisierender Banden bekämpft. Die Behörden hatten die Zahl der Toten ursprünglich mit 24 angegeben. Gestern wurde diese Angabe dann deutlich nach oben korrigiert. Demnach wurden bei den Ausschreitungen mehr als hundert Menschen getötet und 52 weitere verletzt.

