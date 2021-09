Bei Ausschreitungen in einem Gefängnis in Ecuador sind mindestens 29 Menschen getötet worden.

Mehr als 40 weitere wurden nach Angaben der Polizei in dem südamerikanischen Staat verletzt. Die Ausschreitungen trugen sich in einer Haftanstalt in der Stadt Guayaquil im Südwesten des Landes zu. Auslöser waren vermutlich Spannungen zwischen Mitgliedern von Banden, die mit mexikanischen Drogenkartellen in Verbindung stehen.



In ecuadorianischen Gefängnissen kommt es immer wieder zu ähnlichen Vorfällen. Allein in diesem Jahr kamen dabei nach Angaben der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte mehr als 120 Menschen ums Leben.

