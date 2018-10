Wikileaks-Gründer Assange ist mit einer Klage gegen seine Aufenthaltsbedingungen in der ecuadorianischen Botschaft in London gescheitert.

Ein Gericht in Quito wies seine Beschwerde gegen die von Ecuador auferlegten Verhaltensregeln ab. Sie betreffen unter anderem Kontakte von Assange zur Außenwelt. Wer ihn in seinem Botschaftsexil besucht, muss private Internetdaten preisgeben. Außerdem soll er für seine Kosten aufkommen.



Assange war vor mehr als sechs Jahren in die Botschaft geflohen, um einer Auslieferung nach Schweden zu entgehen. Dort werden ihm sexuelle Vergehen zur Last gelegt. In den USA droht ihm außerdem ein Prozess wegen Geheimnisverrats.