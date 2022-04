Plagiatsvorwürfe

Der Sänger Ed Sheeran musste vor Gericht seine Urheberschaft an seinem Song "Shape of You" beweisen. (PA Wire / Ben Birchall)

Sheeran habe "weder absichtlich noch unterbewusst" Teile von "Oh Why" übernommen, erklärte Richter Antony Zacaroli. Die Musiker Sami Chokri und Ross O'Donoghue hatten Sheeran vorgeworfen, Teile der Melodie ihres Songs "Oh Why" übernommen zu haben. Ihr Anwalt Andrew Sutcliffe sagte vor Gericht, Sheeran sei zweifellos "sehr talentiert, er ist ein Genie". Aber manchmal sei er auch eine diebische "Elster": Er borge sich für seine Lieder die Ideen anderer aus und streite es ab, wenn er denke, "dass er das ungestraft tun kann".

Sheeran und seine beiden Co-Autoren Steven McCutcheon und John McDaid wiesen die Anschuldigungen zurück. Während des Prozesses hatte Sheeran unter anderem gesungen und Melodien gesummt, um die Vorwürfe zu entkräften. Sheeran hatte "Shape of You" gemeinsam mit McDaid und McCutcheon komponiert, der 2017 veröffentlichte Song gilt als sein bisher größter Erfolg. Mit mehr als drei Milliarden Aufrufen ist er der meistgestreamte Song auf Spotify.

