Wie der Verein bekanntgab, erhält der 39-Jährige einen Vertrag bis 2025. Terzic tritt die Nachfolge von Marco Rose an, der am Freitag vorzeitig entlassen wurde. Terzic hatte Dortmund in der Saison 2020/21 in die Champions League und zum DFB-Pokal-Sieg geführt. Im Anschluss wurde er Technischer Direktor.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.