China hat nach Angaben des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters und Whistleblowers Snowden dessen Autobiografie zensiert.

Snowden schrieb auf Twitter, in der chinesischen Übersetzung seines Buches seien Teile gestrichen worden. Dies verstoße gegen seine Veröffentlichungsvereinbarung mit dem Verlag. Laut dem Guardian handelt es sich dabei um Abschnitte, die die Bereiche Demokratie und Privatsphäre thematisieren. Demnach seien in einem Kapitel, das die Ereignisse des arabischen Frühlings im Jahr 2011 behandelt, Passagen gestrichen worden, die sich mit den Motiven beschäftigen, warum Menschen damals zu protestieren begannen.



Die US-Regierung hatte Snowden wegen der Veröffentlichung seiner Memoiren verklagt. Das Justizministerium in Washington erklärte damals, Snowden habe mit dem Buch gegen Vertraulichkeitsvereinbarungen verstoßen, die er während seiner früheren Tätigkeiten für die Geheimdienste CIA und NSA unterschrieben habe.



Vor sechs Jahren hatte der Ex-Geheimdienstler Dokumente der NSA an Journalisten weitergegeben. Er lebt inzwischen im Exil in Russland. Die US-Regierung wirft ihm Spionage und Geheimnisverrat vor und verlangt seine Auslieferung, um ihm den Prozess machen zu können.