Ökostrom-Anlagen in Deutschland sollen schneller als geplant ausgebaut werden, um die Versorgung der Bevölkerung mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen auszuweiten.

Darauf hat sich die Regierungskoalition in Berlin geeinigt. CDU, CSU und SPD verständigten sich unter anderem darauf, wie mit älteren Solar- und Windkraftanlagen verfahren werden soll, die bald kein Fördergeld mehr bekommen. Außerdem ging es um eine mögliche finanzielle Beteiligung für Kommunen, in deren unmittelbarer Nähe Windkraftanlagen gebaut werden. Ferner soll es künftig einfacher werden, den auf dem eigenen Hausdach produzierten Solarstrom selbst verbrauchen zu dürfen.



Die Reform des sogenannten "Erneuerbare Energien-Gesetzes" soll noch in dieser Woche beschlossen werden. Dann könnten die Änderungen mit Beginn des neuen Jahres in Kraft treten.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.