Aus der Ökostrom-Branche kommt weiterhin Kritik an den Plänen der Bundesregierung zum Ausbau der Erneuerbaren Energien.

Der Leiter des nordrhein-westfälischen Landesverbandes Erneuerbare Energien, Priggen, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Bundesrepublik habe schon jetzt das Potenzial, die Stromproduktion ganz auf regenerative Quellen umzustellen. Vor allem lange Genehmigungsverfahren erschwerten aber den Ausbau von Windparks. Priggen forderte, Kommunen und Bürger stärker von Windrädern in ihrer Nachbarschaft profitieren zu lassen, um die Akzeptanz für die Anlagen zu steigern.



Das Bundeskabinett hatte in dieser Woche ein Gesetz auf den Weg gebracht, mit dessen Hilfe der Ausbau von Ökostrom beschleunigt werden soll. Bis 2030 sollen demnach 65 Prozent des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien bezogen werden. Bis 2050 sollen es 100 Prozent sein.

