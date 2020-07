Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Polen wegen der Zurückweisung von Asylsuchenden an der polnisch-weißrussischen Grenze verurteilt.

In der Begründung der Straßburger Richter heißt es, es gebe systematische Missstände und Verstöße gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. So habe Polen gegen das Verbot unmenschlicher Behandlung und gegen das Verbot kollektiver Abweisungen an Grenzen verstoßen.



Der Gerichtshof gab damit drei Klagen von zwei Familien mit minderjährigen Kindern sowie einem Mann aus Tschetschenien statt und sprach ihnen jeweils Entschädigungen in Höhe von 34.000 Euro zu. Die Betroffenen hatten demnach

zwischen 2016 und 2017 mehrfach vergeblich versucht, von Weißrussland nach Polen einzureisen, um dort Asylanträge zu stellen. Sie begründeten dies damit, dass sie in Tschetschenien verfolgt würden und Angst um ihr Leben hätten. Die polnischen Behörden hatten ihnen vorgeworfen nur aus ökonomischen Gründen einreisen zu wollen.