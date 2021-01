Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Ukraine wegen zahlreicher Vergehen bei der Niederschlagung der Maidan-Proteste zwischen November 2013 und Februar 2014 verurteilt.

Die Behörden hätten vorsätzlich Misshandlungen begangen, hieß es in einer Erklärung der Richter in Straßburg. In einigen Fällen könne dies als Folter gewertet werden. Zudem sei der Staat für die Tötung eines Demonstranten verantwortlich. Der Gerichtshof war von 38 Antragstellern ukrainischer Herkunft und einem armenischen Staatsangehörigen angerufen worden. Das Gericht verurteilte die Ukraine zu Entschädigungszahlungen zwischen 1.200 und 30.000 Euro. Die pro-europäischen Proteste, bei denen bis zu 800.000 Menschen mobilisiert worden waren, hatten im Februar 2014 zum Sturz des pro-russischen Präsidenten Janukowitsch geführt.

