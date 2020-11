Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Türkei zu Entschädigungszahlungen an mehrere regierungskritische Journalisten verurteilt.

Die Mitarbeiter der Zeitung "Cumhuriyet" seien in der Vergangenheit aufgrund von Spekulationen inhaftiert worden, heißt es in einer in Straßburg veröffentlichten Entscheidung. Die acht Beschwerdeführer haben demnach Anspruch auf eine Entschädigung von jeweils 16.000 Euro.



Im April 2018 waren in der Türkei insgesamt 13 frühere Mitarbeiter von "Cumhuriyet" zu Haftstrafen verurteilt worden. Für den Vorwurf terroristischer Aktivitäten führte die Staatsanwaltschaft Zeitungsartikel an. Im vergangenen Jahr hob ein Berufungsgericht die Strafen auf. Die meisten Angeklagten blieben jedoch zwei weitere Monate in Haft, weil sich ein untergeordnetes Gericht dem Urteil widersetzte.

