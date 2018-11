Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat von der Türkei die Freilassung des Kurdenpolitikers Demirtas verlangt.

Das Straßburger Gericht äußerte harsche Kritik an der Dauer und den Umständen der Untersuchungshaft des früheren Vorsitzenden der prokurdischen HDP-Partei.

Diese habe das Ziel gehabt, den Pluralismus zu ersticken und die Freiheit der politischen Debatte zu begrenzen. Zudem sei sie ein Eingriff in das Recht des Oppositionspolitikers, gewählt zu werden und sein Parlamentsmandat auszuüben.

Demirtas war im November 2016 unter Terrorvorwürfen verhaftet worden. Bei den Wahlen im Juni trat er aus dem Gefängnis heraus als Kandidat gegen Präsident Erdogan an. Demirtas sieht sich aus politischen Gründen verfolgt und hatte Beschwerde gegen seine Untersuchungshaft eingelegt.