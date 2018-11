Bundesbildungsministerin Karliczek steht wegen ihrer Äußerungen zur Ehe für alle in der Kritik.

Die CDU-Politikerin hatte in einem Interview die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare als überstürzt moniert und unter anderem Langzeitstudien zum Wohlergehen von deren Kindern gefordert. Bundesfamilienministerin Giffey wies die Aussagen zurück. Sie sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, schon heute belegten Untersuchungen, dass sich Kinder in homosexuellen Partnerschaften genauso gut entwickelten wie in Familien mit Mutter und Vater. Die Linken-Abgeordnete Achelwilm warf Karliczek in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vor, Vorurteile zu schüren. Der Grünen-Politiker Lehmann betonte, Kinder aus sogenannten Regenbogenfamilien litten unter diskriminierenden Äußerungen wie die der CDU-Bildungsministerin.