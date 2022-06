Seit 30 Jahren

Ehemalige DDR-Vertragsarbeiter demonstrieren in Mosambik. (Archivbild) (imago / Friedrich Stark)

Der 54-jährige Jose Cossa, der einst in Dresden als Buchbinder tätig war, sagte der Nachrichtenagentur EPD, mehr als die Hälfte seines Lebens fordere er nun schon sein Recht ein. Er sei damals in der 10. Klasse gewesen, als er von der Möglichkeit erfahren habe, nach Ostdeutschland zu gehen, um dort zu lernen und zu arbeiten.

Tausende Mosambikaner - zumeist Männer - kamen in den 70er und 80er Jahren in die DDR, um als Vertragsarbeiter in Fabriken, auf Baustellen oder im Bergbau zu helfen. Nach dem Fall der Mauer wurden die meisten zurückgeschickt. Bis heute warten sie auf Teile des Geldes, das ihnen zusteht. Hintergrund ist eine Vereinbarung der Regierungen beider Staaten, dass ein Teil des Lohns abgezogen würde, um die Schulden Mosambiks an die DDR abzubezahlen. Den Arbeitern wurde gesagt, sie bekämen den Rest ihres Lohns bei der Rückkehr nach Mosambik.

Anerkennung als SED-Opfergruppe

Der Wirtschafts- und Umweltmediator Hans-Joachim Döring, der in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche lange Zeit ihre Interessen in Deutschland vertreten hat, sagte, die Menschen seien nicht nur wegen der Korruption in Mosambik um ihre Ansprüche betrogen worden. Auch durch Fehler im deutschen Einigungsvertrag seien ihnen erhebliche Nachteile entstanden. Zugleich betonte Döring, in Deutschland werde mehr und mehr anerkannt, dass ihnen Unrecht widerfahren sei und sie zu einer SED-Opfergruppe gehörten. Es wachse die Bereitschaft, für ihr Schicksal und ihre Ansprüche Verantwortung zu übernehmen. Historikerinnen und Historiker forderten die Bundesregierung bereits im vergangenen Jahr zu Entschädigungen auf.

Die mosambikanische Regierung und die seit Jahrzehnten bestimmende Frelimo-Partei blockieren bislang Gespräche über die juristischen, finanziellen und sozialen Fragen. Seit mehreren Jahren ziehen die "Madgermanes", wie die ehemaligen Vertragsarbeiter "made in Germany" genannt werden, immer mittwochvormittags in Protestmärschen mit Trommeln und Trillerpfeifen vor den Amtssitz von Arbeitsministerin Talapa in der Hauptstadt Maputo. Manche tragen Kleidung in Schwarz-Rot-Gold, schwenken deutsche Fahnen und halten Schilder hoch.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.