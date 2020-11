Die frühere Premierministerin des Senegal, Aminata Touré, fordert die Wiederbelebung einer multilateralen Politik.

Nicht nur in den USA sei die internationale Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren unter Präsident Trump deutlich hinter die eigenen Interessen zurückgestellt worden, sagte Touré dem Deutschlandfunk. In anderen Teilen der Welt wie in Brasilien oder auf den Philippinen sei ebenfalls eine Abwärtsbewegung zu beobachten, etwa bei den Menschenrechten. Teile Europas erlebten einen aufkommenden Nationalismus.



Touré plädierte dafür, wichtige Entscheidungen wieder auf die Ebene der Vereinten Nationen und ihrer Unterorganisationen zu verlegen. Dies sei der einzige Rahmen, in dem Diskussionen gleichberechtigt und ohne Aggressivität stattfinden könnten. Außerdem könnten globale Fragen wie Umweltschutz und die Klimakrise nur so sinnvoll bearbeitet werden. Wichtig sei überdies, nichtstaatlichen Akteuren und der Zivilgesellschaft mehr Gehör zu verschaffen.



Das Gespräch mit Aminata Touré können Sie am Samstag, den 7.11.2020, in der Sendung "Eine Welt" hören. Touré war 2013/2014 Regierungschefin des Senegal. Zuvor hatte sie bereits andere politische Ämter in ihrem Heimatland inne und war lange Jahre auch in leitenden Funktionen bei den Vereinten Nationen tätig.

