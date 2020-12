In der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau haben zehntausende Menschen den Rücktritt der Regierung und Neuwahlen gefordert.

Sie skandierten in der Hauptstadt Chisinau "Weg mit den Dieben - weg mit der Korruption!" Zu der Kundgebung hatte die designierte pro-europäische Präsidentin Sandu aufgerufen. Sie hatte die Bekämpfung der Korruption und Reformen für mehr Rechtsstaatlichkeit angekündigt. Anlass für die Demonstration ist ein am Donnerstag vom Parlament verabschiedetes Gesetz, mit dem die Macht der Präsidentin eingeschränkt wird. Demnach soll das Ministerium für Sicherheit und Information nicht dem Präsidentenamt, sondern dem Parlament unterstellt werden. Das Abgeordnetenhaus wird von den pro-russischen Sozialisten dominiert. Die 48-jährige Sandu hatte am 15. November als erste Frau in der Geschichte des Landes die Präsidentenwahl gewonnen und tritt das Amt demnächst an.

