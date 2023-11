Washington

Die ehemalige First Lady der USA, Rosalynn Carter im Jahr 2015. (dpa / AP / Mark Humphrey)

Sie starb im Alter von 96 Jahren in ihrem Heimatort Plains im US-Bundesstaat Georgia. Dies teilte eine Stiftung der Carters mit. Rosalynn Carter litt an Demenz. Die ehemalige First Lady machte sich für soziale Belange stark und verfasste mehrere Bücher. Sie soll während der Präsidentschaft ihres Ehemanns - von 1977 bis 1981 - erheblichen Einfluss auf die Politik im Weißen Haus gehabt haben. Jimmy Carter ist mit 99 Jahren der älteste noch lebende frühere US-Präsident. Er befindet sich zu Hause in palliativer Betreuung.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.