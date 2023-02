Der Eingangsbereich der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt. (picture alliance/dpa | Arne Dedert)

Dem 57-Jährigen wird Steuerhinterziehung in zwei besonders schweren Fällen vorgeworfen. Laut Anklageschrift soll der ehemalige Geschäftsführer in den Jahren 2008 bis 2010 ein Cum-Ex-Leerverkaufsmodell initiiert und in zwei Fällen umgesetzt haben. Den Steuerschaden bezifferte die Staatsanwaltschaft auf 51 Millionen Euro. Der Beschuldigte sitzt seit Juli 2022 in U-Haft.

