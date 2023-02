Cum-Ex-Verfahren

Der Eingangsbereich der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt. (picture alliance/dpa | Arne Dedert)

Dem 57-Jährigen wird Steuerhinterziehung in zwei besonders schweren Fällen vorgeworfen. Laut Anklageschrift soll der ehemalige Geschäftsführer in den Jahren 2008 bis 2010 ein Cum-Ex-Leerverkaufsmodell initiiert und in zwei Fällen umgesetzt haben. Den Steuerschaden bezifferte die Staatsanwaltschaft auf 51 Millionen Euro. Der Beschuldigte sitzt seit seiner Festnahme im Juli 2022 in U-Haft.

Bei Cum-Ex-Geschäften nutzten Investoren eine Lücke im Gesetz, so dass Finanzämter Kapitalertragsteuern erstatteten, die gar nicht gezahlt worden waren. Dem Staat entstand ein Milliardenschaden. 2012 wurde das Steuerschlupfloch geschlossen.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.