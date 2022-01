Jean-Marc Ayrault, ehemaliger Premierminister und Bürgermeister von Nantes, sieht Deutschland und Frankreich als Schlüsselländer Europas. (picture alliance / NurPhoto / Estelle Ruiz)

Er habe den Eindruck, dass die neue Koalition in Berlin unter Olaf Scholz wieder mehr auf diese Beziehungen achte und europäischer sei als die vorherige Regierungsmehrheit. Das sehe man etwa an Worten wie "europäische Souveränität" im Text des Koalitionsvertrags.

Ayrault betonte, dass Frankreich und Deutschland in einem neu ausgerichteten Europa eine besondere Rolle spielen müssten. Denn diese beiden Länder seien die Schlüsselländer, wenn es darum gehe, auf europäischer Ebene wieder etwas in Gang zu setzen. Er verwies hier auf ein gemeinsames Konjunkturprogramm oder Fragen der gemeinsamen Verteidigungspolitik. Als Beispiel nannte Ayrault die Beziehungen zu Russland. Man werde sich nicht mit der Zukunft der Ukraine befassen, wenn die Europäer nicht mit am Tisch säßen.

