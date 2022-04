Brandenburg

Das Grüne Band an der früheren innerdeutschen Grenze ist 1400 Kilometer lang, 177 Quadratkilometer groß und bietet mehr als 1200 gefährdeten Tier- und Pflanzenarten eine Heimat. (picture alliance / dpa)

Damit beteilige man sich am bundesweiten Projekt der Erinnerungskultur, teilte die Staatskanzlei in Potsdam mit. Das gesamte sogenannte Grüne Band entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze hat eine Länge von fast 1.400 Kilometern. Es ist das größte Biotopverbundsystem Deutschlands und soll zudem ein einzigartiger Ort der Zeitgeschichte werden.

In dem Grünstreifen befinden sich auch Gedenkstätten und Mahnmale, die an die Zeit des Kalten Krieges erinnern. Das Grüne Band reicht von Travemünde in Schleswig-Holstein bis zum Dreiländereck bei Hof in Bayern.

