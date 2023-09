Al Fayed gehörten unter anderem das Londoner Kaufhaus Harrods, das Ritz-Hotel in Paris und der Fußball-Verein FC Fulham. Wie der Fußballclub mitteilte, starb der Milliardär bereits am Mittwoch im Kreis seiner Familie. - Al Fayed war auch durch die Verbindung seines ältesten Sohnes Dodi mit der britischen Prinzessin Diana bekannt. Beide waren 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben gekommen. Danach hatte sich Al Fayed mit dem britischen Königshaus überworfen.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.