Er wurde 85 Jahre alt. Palästinenser-Präsident Abbas sagte, Kureia sei stets an vorderster Front für die Sache seiner Heimat und seines Volkes eingetreten.

Kureia trat 1968 der Fatah-Bewegung bei und hatte auch wichtige Funktionen in der PLO inne. Zudem führte er die palästinensische Delegation bei den Nahost-Friedensgesprächen in Oslo an, die 1993 in Abkommen mit Israel mündeten. In der Folge wurden die Palästinensische Autonomiebehörde gegründet und die Selbstverwaltungsgebiete für die Palästinenser eingerichtet. Von 2003 bis 2006 war Kureia palästinensischer Ministerpräsident.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.