Der Präsident des sächsischen Landeskirchenamtes, Vollbach, bedauert den Umgang von Landesbischof Rentzing mit den gegen ihn erhobenen Vorwürfen. Eine Petition fordert unterdessen den Verbleib Rentzings in seinem Amt.

Hans-Peter Vollbach sagte dem Evangelischen Pressedienst, die aktuelle Problemlage sei der Tatsache geschuldet, dass Carsten Rentzing zögerlich mit seiner Vergangenheit umgegangen sei oder zumindest Fragen offengelassen habe. Ob dies bewusst oder unbewusst geschehen sei, könne er nicht beurteilen.



In der Online-Petition heißt es, es sei eindeutig, dass sich Rentzing aktuell nichts, das einen Rücktritt rechtfertigen würde, habe zuschulden kommen lassen. Bis Mittwoch Mittag hatte das Dokument mehr als 250 Unterzeichner. Wer die Online-Petition verfasst hat, ist bislang unklar.

Rentzing ist weiterhin Mitglied schlagender Studentenverbindung

Rentzing hatte letzte Woche seinen Rücktritt angekündigt. Hintergrund sind Texte in der Zeitschrift "Fragmente", die der Bischof als Student vor rund 30 Jahren verfasst hat. Er war zudem auch Mitherausgeber des Blattes. Die Leitung der sächsischen Landeskirche stufte die Texte als "elitär, in Teilen nationalistisch und demokratiefeindlich" ein. Sie seien "aus damaliger und aus heutiger Sicht unvertretbar". Das Online-Medium "eulemagazin" hat Auszüge aus diesen Texten veröffentlicht.



Anlass für Kritik war auch seine konservative Haltung - Rentzing lehnt etwa eine Segnung homosexueller Paare ab - und die Informationen, die ihn in die Nähe von rechtsintellektuellen Kreisen rücken. Rentzing hielt 2013 einen Vortrag in der Berliner "Bibliothek des Konservatismus", die dem Umfeld der Neuen Rechten zugeordnet wird und ist bis heute Mitglied einer schlagenden Studentenverbindung. Rund 850 Unterzeichner einer Online-Petition forderten eine Stellungnahme.

Rentzing distanzierte sich von Vortrag

In der persönlichen Rücktrittserklärung des evangelischen Theologen heißt es, er habe sich zur Amtsniederlegung zum nächstmöglichen Zeitpunkt entschieden, um Schaden von seiner Kirche abzuwenden. Rentzing selbst hatte sich vor Kurzem von einem Vortrag in der Berliner "Bibliothek des Konservatismus" distanziert. Er sagte der "Leipziger Internet Zeitung", es sei offensichtlich, dass die Einrichtung zum rechten Spektrum gehöre. Dies sei ihm aber damals nicht so deutlich bewusst gewesen wie heute.



Rentzing war stellvertretender Leitender Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, VELKD. Deren Leitender Bischof Ralf Meister hatte erklärte, er nehme Rentzings Rücktritt mit tiefem Bedauern und großem Respekt zur Kenntnis.