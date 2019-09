Der frühere Schweizer Botschafter im Iran, Guldimann, ist überzeugt, dass Teheran etwas mit den jüngsten Angriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien zu tun hat. Der Iran sei am Persischen Golf in einer starken Position und stelle eine "gewaltige Bedrohung" für Saudi-Arabien dar, sagte Guldimann im Dlf.

Obwohl sich die wirtschaftliche Situation im Iran durch die US-Sanktionen massiv verschlechtert habe, agiere der Iran "aus einer Position der Stärke heraus", erklärte Guldimann, der von 1999 bis 2004 Schweizer Botschafter in Teheran war. Zum einen habe die Aufkündigung des Atomabkommens durch US-Präsident Trump zu einer starken Stellung des Regimes im Inneren geführt. Dadurch habe die Repression gegen die Opposition "leichtere Hand". Zum anderen verwies Guldimann auf den Golfkrieg der USA gegen den Irak. In dessen Folge habe der Iran in der Region massiv an Einfluss gewonnen - im Irak, in Syrien, im Jemen und - durch den Rückzug der USA - auch in Afghanistan.

"Gewaltige Bedrohung für Saudi-Arabien"

Vor diesem Hintergrund hat der Iran laut Guldimann massiv aufgerüstet - "und das bedeutet auch eine gewaltige Bedrohung für Saudi-Arabien, das enorm verletzlich ist". Die Verletzlichkeit sei sowohl militärisch gegeben als auch durch die Tatsache, dass es eine schiitische Minderheit in Saudi-Arabien, und zwar "nicht zuletzt in den Ölgebieten", gebe. Über diese Minderheit könne sich der Iran weiter "gegen Saudi-Arabien einsetzen". Zugleich könne sich Riad nur noch begrenzt auf die Unterstützung der USA verlassen. Das liege daran, dass US-Präsident Trump "in seiner Hektik und wirren Reaktion" nicht sehr vertrauenswürdig sei. Zudem sei Amerika nicht mehr in dem Maße auf das Öl aus Saudi-Arabien angewiesen wie noch vor zehn Jahren.



Guldimann zeigte sich überzeugt, dass Teheran in die jüngsten Angriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien involviert war. Dass der Iran den Angriff selbst ausgeführt hat, sei allerdings "höchst unwahrscheinlich". Es sei "Teil der Strategie" des Iran, sich "nicht genau in die Karten gucken zu lassen", um sagen zu können, man habe damit nichts zu tun.

Situation ist "sehr gefährlich"

Aus seiner Position der Stärke heraus wird der Iran nach Einschätzung Guldimanns weiter versuchen, "die Gegenseite zu provozieren oder vorzuführen". Dies sei "sehr gefährlich", auch deshalb, weil die Konfliktparteien nicht miteinander sprächen und es keine internationale Gemeinschaft gebe, die sich einig sei wie seinerzeit bei der Aushandlung des Atomabkommens.