Der frühere langjährige tschechoslowakische Ministerpräsident Lubomir Strougal. (picture alliance/dpa/CTK/Katerina Sulova)

Er starb im Alter von 98 Jahren, teilte die tschechische Nachrichtenagentur CTK unter Berufung auf seine Familie mit. Strougal führte die Regierung in Prag von 1970 bis 1988. Er galt als Symbolfigur für die Unterdrückung der Bevölkerung nach dem Einmarsch des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei im August 1968 und der damit einhergehenden militärischen Niederschlagung des "Prager Frühlings".

Strougal wurde zudem vorgeworfen, am Tod von Flüchtlingen auch aus der damaligen DDR durch Schüsse von Grenzsoldaten am früheren Eisernen Vorhang eine Mitschuld getragen zu haben. Als Innenminister des Landes in den 1960er Jahren soll er außerdem angeordnet haben, Elektrozäune an der Grenze zu Deutschland zu errichten.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.