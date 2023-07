Zu dieser Meldung liegt uns noch kein aktuelles Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Unbekannte feuerten in der südrussischen Stadt Krasnodar mehrere Schüsse auf ihn beim Joggen ab. Die örtliche Justiz erklärte, es seien Ermittlungen wegen Mordes eingeleitet worden. Über die Täter ist noch nichts bekannt.

Der Mann hatte zuletzt in der Stadtverwaltung von Krasnodar gearbeitet und war dort für die Mobilmachung von Rekruten verantwortlich. Widersprüchlich sind Informationen über seinen Dienst bei der russischen Schwarzmeerflotte. Die ukrainische Armee erklärte, der Mann sei als U-Boot-Kommandant am Beschuss der Stadt Winnyzja beteiligt gewesen. Er wird in der Ukraine als Kriegsverbrecher gesucht. Die Familie des Ermordeten dementierte dagegen dessen Beteiligung an dem Krieg.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.